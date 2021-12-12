Минобороны отчиталось об учебных стрельбах малого противолодочного корабля «Юнга» в Баренцевом море

Офигеть! Вот это мощь!

Зенитный АК-176 это вообще чудо из чудес, аналоговнет! 😎😂😂

Грамотеи и знатоки оружия, млин...

АК-176М это незначительная модернизация АК-176, универсального, именно универсального артиллерийского орудия, индекс 176 означает 1 ствол калибра 76 мм. Маде ин СССР. Но как зенитная она никогда не позиционировалась. Так, десант поддержать, нарушителя на морской границе тормознуть, не более того.

АК-630М вроде на том же самом автомате АО-18 сделана, классический Гатлинг, блок 6 стволов калибра 30 мм. Так же советской разработки, и рассекреченная больше 20 лет назад. На самом деле неплохая игрушка, те же укро-чолны можно в сито превратить за 0,1 секунды.

И РБУ-6000 тоже старая советская разработка...

Торпеды какие, тоже из СССР?



Новость в чём? Да такие стрельбы каждым экипажем раз в месяц минимум должны проводиться, тем более учитывая количество боеприпасов к ним, срок хранения которых истёк уже очень давно...