Минобороны отчиталось об учебных стрельбах малого противолодочного корабля «Юнга» в Баренцевом море

Экипаж малого противолодочного корабля (МПК) «Юнга» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработал артиллерийские стрельбы в прибрежных полигонах Баренцева моря.
Как сообщили вечером 12 декабря в пресс-службе Минобороны РФ, в рамках отработки боевых задач расчёты 76-мм артиллерийской установки АК-176 выполнили стрельбы по береговой, морской и воздушной целям. Артиллеристы «Юнги» сначала поразили мишени, установленные на побережье полуострова Рыбачий, а затем выполнили стрельбу по имитированным воздушным и морским целям.
Участок акватории, где выполнялись боевые упражнения, временно закрывали для гражданского судоходства и полётов авиации.
По завершении отработки учебно-боевых задач в море МПК «Юнга» прибыл в пункт постоянного базирования — город Полярный.
В военном ведомстве отметили, что не несколькими днями ранее комплекс артиллерийских стрельбы в Баренцевом море отработал малый противолодочный корабль «Снежногорск», как и МПК «Юнга» входящий в состав соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.