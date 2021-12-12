FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
73.61р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Минобороны отчиталось об учебных стрельбах малого противолодочного корабля «Юнга» в Баренцевом море

12
Печать

Экипаж малого противолодочного корабля (МПК) «Юнга» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработал артиллерийские стрельбы в прибрежных полигонах Баренцева моря.

Как сообщили вечером 12 декабря в пресс-службе Минобороны РФ, в рамках отработки боевых задач расчёты 76-мм артиллерийской установки АК-176 выполнили стрельбы по береговой, морской и воздушной целям. Артиллеристы «Юнги» сначала поразили мишени, установленные на побережье полуострова Рыбачий, а затем выполнили стрельбу по имитированным воздушным и морским целям.

Участок акватории, где выполнялись боевые упражнения, временно закрывали для гражданского судоходства и полётов авиации.

По завершении отработки учебно-боевых задач в море МПК «Юнга» прибыл в пункт постоянного базирования — город Полярный.

В военном ведомстве отметили, что не несколькими днями ранее комплекс артиллерийских стрельбы в Баренцевом море отработал малый противолодочный корабль «Снежногорск», как и МПК «Юнга» входящий в состав соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Малые противолодочные корабли проекта 1124М составляют основу соединения кораблей охраны водного района Кольской флотилии. Они предназначены в основном для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне. Имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбомётные установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

Vasya11
Даже интересно стало как Львов, Харьков и Одесса между собой с Киевом рассуждают.
Клонов куча. Даже сами путаются.
Умеют же поднять настроение.
AlBerkut
Офигеть! Вот это мощь!
Зенитный АК-176 это вообще чудо из чудес, аналоговнет! 😎😂😂
Грамотеи и знатоки оружия, млин...
АК-176М это незначительная модернизация АК-176, универсального, именно универсального артиллерийского орудия, индекс 176 означает 1 ствол калибра 76 мм. Маде ин СССР. Но как зенитная она никогда не позиционировалась. Так, десант поддержать, нарушителя на морской границе тормознуть, не более того.
АК-630М вроде на том же самом автомате АО-18 сделана, классический Гатлинг, блок 6 стволов калибра 30 мм. Так же советской разработки, и рассекреченная больше 20 лет назад. На самом деле неплохая игрушка, те же укро-чолны можно в сито превратить за 0,1 секунды.
И РБУ-6000 тоже старая советская разработка...
Торпеды какие, тоже из СССР?

Новость в чём? Да такие стрельбы каждым экипажем раз в месяц минимум должны проводиться, тем более учитывая количество боеприпасов к ним, срок хранения которых истёк уже очень давно...
Igor_VS
Подождем пока большие противолодочные начнут. Хотя они старенькие. Может не стоит.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний