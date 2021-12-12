Ферстаппен впервые в карьере стал чемпионом «Формулы-1»

Голландский пилот Макс Ферстаппен (команда «Ред Булл») впервые в своей карьере стал чемпионом гоночной серии «Формулы-1». Он опередил представителя команды «Мерседес» Льюса Хэмилтона (Великобритания).

В финальной гонке сезона в Абу-Даби в воскресенье, 12 декабря, Ферстаппен финишировал первым, стартовав с поула. При этом на протяжении всей гонки он находился позади Хэмилтона, однако благодаря машине безопасности на трассе и рестарту за один круг до финиша вырвался вперед и завоевал чемпионский титул.

Кроме этого, Ферстаппен также стал автором лучшего круга в гонке, что позволило ему набрать в общем зачета 395,5 очков. У финишировавшего вторым Хэмилтон - 387,5 очков.



Тройку призеров гонки в ОАЭ замкнул Карлос Сайнс на «Феррари». Партнер Ферстаппена по «Ред Булл» Серхио Перес занимал 3-ю позицию, но за два круга до финиша сошел с трассы из-за технических проблем.



Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин не смог выйти на старт из-за положительного теста на коронавирус.

