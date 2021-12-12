В Подмосковье пятилетняя девочка столкнулась с поездом, катаясь на ватрушке

Следственный комитет по Московской области проводит доследственную проверку после появления в СМИ информации о поступлении в больницу города Королева пятилетней девочки с травмами головы, полученными при катании на тюбинге.



Как сообщили 12 декабря в региональном управлении СК РФ, накануне девочка каталась с родителями с горки на тюбинг-ватрушке. При наезде на бугор надувная конструкция изменила направление движения и поехала в сторону находящихся вблизи железнодорожных путей. В результате ребенок получил травмы головы, ударившись о колесо поезда. Девочку госпитализировали.

