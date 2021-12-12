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В Подмосковье пятилетняя девочка столкнулась с поездом, катаясь на ватрушке

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Следственный комитет по Московской области проводит доследственную проверку после появления в СМИ информации о поступлении в больницу города Королева пятилетней девочки с травмами головы, полученными при катании на тюбинге.

Как сообщили 12 декабря в региональном управлении СК РФ, накануне девочка каталась с родителями с горки на тюбинг-ватрушке. При наезде на бугор надувная конструкция изменила направление движения и поехала в сторону находящихся вблизи железнодорожных путей. В результате ребенок получил травмы головы, ударившись о колесо поезда. Девочку госпитализировали.

В настоящий момент следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в СК.

О состоянии пострадавшей пока не сообщается.

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Комментарии (20)

Аппаратчик мокрой классификации
Вооот! А у нас заборы в створе летних горок разбирают!!! :)))
AlBerkut
В поезде все живы? Пострадавших нет?
Суровые русские дети... 😂😂
lamer
Колесо от восьмерки отрихтовали?
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