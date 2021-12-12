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Движение по петербургской дамбе ограничат из-за ремонта

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В связи с проведением регламентных ремонтно-восстановительных работ в автодорожном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Петербурга на дамбе в ближайшие дни вводятся временные ограничения автомобильного движения.

Как сообщили 12 декабря в Дирекции КЗС, движение будет ограничиваться по следующему графику:

— с 13 по 14 декабря — транспортный отсек Финской стороны (внешнее кольцо);

— с 15 по 16 декабря — транспортный отсек Невской стороны (внутреннее кольцо).

При этом для ввода и вывода подъёмной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7–10 минут.

В Дирекции КЗС попросили водителей следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

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