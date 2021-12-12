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В Выборге задержали рабочего, подозреваемого в сексуальном насилии над девочкой-подростком

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В Выборгском районе Ленобласти задержан 53-летний рабочий одного из городских предприятий, которого подозревают в надругательстве над 14-летней школьницей.

Как сообщает 12 декабря областной портал 47news, заявление на мужчину в правоохранительные органы написал его знакомый. Он рассказал, что в августе этого года в общежитии, где он живёт, подозреваемый совершил сексуальное насилие над его дочерью.

Мужчину задержали минувшей ночью. Возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый помещён в камеру.

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Комментарии (2)

Майор Пронин
В августе...
А заявление написал сегодня.
Что-то непонятно.
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