FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: 0
73.61р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

В страшной аварии с участием легковушки и грузовика на трассе «М7 Волга» погибли пятеро

Управление МВД по Владимирской области возбудило уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе «М7 Волга», в результате которого погибло пять человек.

3
Печать

Как сообщили в пресс-службе ведомства 12 декабря, дело возбуждено по ч. 5, ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

УМВД по Владимирской области

Авария произошла около 5 утра на 323-м км автодороги «М7 Волга» на территории Гороховецкого района Владимирской области. По предварительной информации, водитель 1969 г. р., управляя автомобилем «ВАЗ», выехал на полосу разгона попутного направления, где совершил столкновение со стоящим грузовым автомобилем «Хино», за рулем которого находился водитель 1989 г. р. В результате ДТП погибли водитель автомобиля «ВАЗ» и четверо его пассажиров: мужчины 1964-го, 1967-го, 1968-го и 1971 г. р.

Фото: УМВД по Владимирской области
ПоделитьсяПоделиться

В настоящий момент обстоятельства произошедшей аварии продолжают уточняться.

Фото: УМВД по Владимирской области

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

monch
Зачем новости про колхозников угробивших сами себя должны публиковаться в СПб???
266900910
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую по.мощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний