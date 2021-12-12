В страшной аварии с участием легковушки и грузовика на трассе «М7 Волга» погибли пятеро

Как сообщили в пресс-службе ведомства 12 декабря, дело возбуждено по ч. 5, ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
УМВД по Владимирской области
Авария произошла около 5 утра на 323-м км автодороги «М7 Волга» на территории Гороховецкого района Владимирской области. По предварительной информации, водитель 1969 г. р., управляя автомобилем «ВАЗ», выехал на полосу разгона попутного направления, где совершил столкновение со стоящим грузовым автомобилем «Хино», за рулем которого находился водитель 1989 г. р. В результате ДТП погибли водитель автомобиля «ВАЗ» и четверо его пассажиров: мужчины 1964-го, 1967-го, 1968-го и 1971 г. р.
В настоящий момент обстоятельства произошедшей аварии продолжают уточняться.