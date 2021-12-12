История модной фотографии в Эрмитаже

На выставке «История модной фотографии. Из собрания фонда Still Art» в Главном штабе будут авторские отпечатки снимков Ирвина Пенна, Хельмута Ньютона, Ги Бурдена, многие из которых уже стали классикой.
В Эрмитаже отмечают, что в конце XX–начале XXI века растёт масштаб модной индустрии, кроме того, сама мода становится предметом исследований. Музей полагает, что актуальная мода — работа с проекцией чужих желаний, мнений, предрассудков, амбиций. Универсальность языка в моде сочетается с недоступностью мечты, а эстетика глянцевого фото несёт прямую рекламную функцию — словом, мода нечто манящее и противоречивое. Эрмитаж же давно интересуется модой через свои коллекции костюмов и бытовых вещей, в этом смысле выставка — логичное продолжение одной из тем исторической коллекции музея.
В Главном штабе покажут авторский отпечаток работы Хорста П. Хорста «Корсет Mainbocher» 1939 года, ставший одним из символов Европы между двумя войнами, вуайеристские работы Хельмута Ньютона, который в 70-е годы попал в актуальный запрос модной индустрии на мрачно-эротические мотивы. А к концу 80-х годов появился феномен супермодели, когда девушки с обложек стали получать огромные контракты и обрели статус селебрити. С 90-х годов мода узнает тренд на естественность, который развивается и сегодня.
Выставка «История модной фотографии. Из собрания фонда Still Art» пройдёт в Белом зале Главного штаба с 12 декабря 2021 по 13 марта 2022.
18+
Анастасия Семенович