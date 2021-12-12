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СК возбудил уголовное дело в отношении школьниц после смерти хабаровского пенсионера

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Двух несовершеннолетних девушек подозревают в причастности к смерти пенсионера в поселке Октябрьский Ванинского района Хабаровского края.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть)», — приводит сообщение регионального управления Следственного комитета РФ 12 декабря агентство «Интерфакс».

По версии следствия, школьницы 14 и 16 лет «причинили телесные повреждения» 60-летнему мужчине в его доме в Октябрьском. Пенсионера госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Девушек заключили под стражу.

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Комментарии (17)

266900910
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатическо.й болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
veteran78
А чёй та он в 60 и уже пенсионэр ? Уж не работник ли извиняюсь органов ?
Hans-Christian
Не раскрыта вся информация. Что делали подростки 14 и 16-ти лет дома у 60-тилетнего пенсионера?
Одна из них его внучка? Или они так, мимо проходили и решили зайти в первый попавшийся дом?
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