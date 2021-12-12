СК возбудил уголовное дело в отношении школьниц после смерти хабаровского пенсионера

Двух несовершеннолетних девушек подозревают в причастности к смерти пенсионера в поселке Октябрьский Ванинского района Хабаровского края.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть)», — приводит сообщение регионального управления Следственного комитета РФ 12 декабря агентство «Интерфакс».
По версии следствия, школьницы 14 и 16 лет «причинили телесные повреждения» 60-летнему мужчине в его доме в Октябрьском. Пенсионера госпитализировали, однако спасти его не удалось.
Девушек заключили под стражу.