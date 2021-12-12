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Число госпитализаций с коронавирусом продолжает снижаться в Петербурге

За последние сутки в петербургские больницы с коронавирусом и пневмониями было доставлено 290 новых пациентов — на 81 меньше, чем день назад. Об этом говорится в ежедневной эпидемиологической справке Смольного от 12 декабря.

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В настоящий момент в ковидных стационарах города (их сейчас 18) продолжают оставаться 5 603 человека. Из них 549 — в реанимации, а 308 подключены к ИВЛ. Свободный коечный фонд составляет 46,7%.

Цикл вакцинации за сутки в Петербурге завершили 25 273 человека, всего курс прошли 2 437 441 житель города на Неве.

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за люб/ую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
tarakan
что-то нужно срочно делать, а то так на нг придётся ограничения снимать
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