Число госпитализаций с коронавирусом продолжает снижаться в Петербурге

В настоящий момент в ковидных стационарах города (их сейчас 18) продолжают оставаться 5 603 человека. Из них 549 — в реанимации, а 308 подключены к ИВЛ. Свободный коечный фонд составляет 46,7%.



Цикл вакцинации за сутки в Петербурге завершили 25 273 человека, всего курс прошли 2 437 441 житель города на Неве.

