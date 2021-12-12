Число погибших от торнадо в США выросло до 80. Байден едет на место трагедии

Более 80 человек погибли после того, как торнадо обрушился на центр и юг США. Об этом 12 декабря сообщает CNN.
Наибольший удар стихии пришелся на Кентукки, где погибли около 70 человек. Губернатор штата Энди Бешир допустил, что число погибших к концу дня вырастет до 100. Смерти также зафиксированы в Арканзасе, Теннесси, Иллинойсе и Миссури.
Total destruction in Kentucky after tornado. At least 70 deaths are feared, the governor says. https://t.co/bDDqIPMwpi pic.twitter.com/8svlT32LVs— CNN (@CNN) December 11, 2021
Президент Джо Байден заявил, что отправится в пострадавшие регионы. Он добавил, что обсудил ситуацию с главами штатов, по которым ударил торнадо.