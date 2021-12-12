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Число погибших от торнадо в США выросло до 80. Байден едет на место трагедии

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Более 80 человек погибли после того, как торнадо обрушился на центр и юг США. Об этом 12 декабря сообщает CNN.

Наибольший удар стихии пришелся на Кентукки, где погибли около 70 человек. Губернатор штата Энди Бешир допустил, что число погибших к концу дня вырастет до 100. Смерти также зафиксированы в Арканзасе, Теннесси, Иллинойсе и Миссури.

Президент Джо Байден заявил, что отправится в пострадавшие регионы. Он добавил, что обсудил ситуацию с главами штатов, по которым ударил торнадо.

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Комментарии (1)

ssr
Я уж думаю, что он войска в европу, а вот оно в амераке небезопасно...
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