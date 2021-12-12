Температура в Петербурге стремится к нулю, в ближайших прогнозах замаячил плюс

Как сообщает главный специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, в воскресенье, 12 декабря, Петербург остаётся в полосе атмосферного фронта. В городе облачно, временами осадки: в первой половине дня возможны ледяные дожди, днём — снег.
Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -6 до -3 градусов, на дорогах гололедица.
По данным петербургского Гидрометцентра, небольшой снег будет идти и днём 13 декабря. На улице ожидается лёгкий минус, днём возможен 0. Во вторник столбик термометра может преодолеть эту отметку и подтянуться до +1 градуса.