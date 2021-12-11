FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -4
73.61р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Католический священник рассказал детям, что Санты не существует. Епархии пришлось извиниться

5
Печать

Римско-католическая епархия на Сицилии публично извинилась перед возмущенными родителями из-за того, что епископ заявил детям, что Санта-Клауса не существует. Об этом 11 декабря сообщает газета The Guardian.

Сицилийский священник Антонио Стальяно во время религиозного фестиваля рассказал детям, что Санта-Клауса не существует, а его имидж на самом деле якобы придумала компания Coca Cola. Он напомнил, что святой Николай, которого преследовали за веру, стал прообразом новогоднего волшебника. После этого родители пожаловались, что Стальяно разрушает семейные традиции и праздники.

«Выражаем свое сожаление по поводу этого заявления, которое вызвало разочарование <...> Мы, конечно, не должны разрушать детское воображение, и должны черпать хорошие и положительные примеры», – прокомментировали произошедшее в Римско-католической епархии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

hal9000
Кока кола действительно конеЧно увеличила продажи за счет Санты..но имидж ему подпортила...)
Урус-Баши
Любой ребёнок знает, что Санты нет! Есть Дед Мороз. Правильно говорить как дети: "Дедмороз" одним словом. У детей не ассоциирует ни с дедом, ни с морозом. Это Дедмороз. И внучка у него Снегурочка. А Санту, понятно же, госдеп придумал.
здрст
Санта не существует и мракобесие новогоднее можно было бы направить в лучшее русло - хотя бы построить на эти деньги множество больниц для бездомных наконец.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний