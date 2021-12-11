Католический священник рассказал детям, что Санты не существует. Епархии пришлось извиниться

Римско-католическая епархия на Сицилии публично извинилась перед возмущенными родителями из-за того, что епископ заявил детям, что Санта-Клауса не существует. Об этом 11 декабря сообщает газета The Guardian.



Сицилийский священник Антонио Стальяно во время религиозного фестиваля рассказал детям, что Санта-Клауса не существует, а его имидж на самом деле якобы придумала компания Coca Cola. Он напомнил, что святой Николай, которого преследовали за веру, стал прообразом новогоднего волшебника. После этого родители пожаловались, что Стальяно разрушает семейные традиции и праздники.

