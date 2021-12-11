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Под Саратовом пара пустила знакомого пожить, а тот надругался над их полуторагодовалой дочерью

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В городе Ершов Саратовской области задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над ребенком. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба регионального СКР.

Ранее судимого гражданина пустили к себе пожить родители пострадавшей девочки. В ночь с 10 на 11 декабря они ушли в магазин и оставили его одного с их полуторагодовалой дочерью и пятилетним сыном. Оставшись с детьми наедине, мужчина надругался над девочкой. Неладное позже заподозрила мать, когда увидела на лице ребенка синяк и повреждения на теле. Женщина вызвала полицию.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также следователи дадут оценку условиям жизни и воспитания детей в семье.

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Комментарии (1)

Чёрт Опасный
Ранее судимого гражданина пустили к себе пожить родители пострадавшей девочки. В ночь с 10 на 11 декабря они ушли в магазин и оставили его одного с их полуторагодовалой дочерью и пятилетним сыном.

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