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Эрдоган назвал соцсети одной из главных угроз для демократии

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Социальные сети превратились в одну из основных угроз для демократии. Об этом 11 декабря заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам конференции по информационным технологиям в Стамбуле.

«Социальные сети, которые вначале назывались символом свободы, превратились в один из основных источников угрозы сегодняшней демократии. С ростом интереса к соцсетям увеличиваются потоки лжи и дезинформации. Эта проблема вышла за рамки нацбезопасности отдельных государств. достигнув масштабов глобальной угрозы безопасности», — сказал турецкий лидер (цитата по РИА Новости).

Он отметил, что «демократически развитые страны» должны соблюдать бдительность на фоне роста проявлений «виртуального фашизма и потоков лживой информации».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что такая манера поведения, как буллинг, навязывается подросткам, в том числе, и соцсетями. Глава государства считает, что к этой проблеме следует внимательно присмотреться.

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Комментарии (9)

ДуремарСПб.
А знаете кто с этим чудиком полностью согласен? Бункерный.Всех по баракам,связь отобрать,детей в заложники.
Конспиролог 2077
Такая манера поведения обществу навязывают СМИ. Тут и газеты, и телевидение, и интернет вместе работают. Что ни новость, то смерти, убийства, расчлененка, аресты, преследования... Разница лишь в том, что в интернете помимо дезы можно и правду найти, в том числе и в социальных сетях.
Денеб
Это у Эрдогана-то демократия? По-видимому, речь идёт об управляемой "суверенной демократии", которую установил у нас несменяемый с подельничками......Где друзьям - всё, а врагам - закон.......
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