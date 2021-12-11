Эрдоган назвал соцсети одной из главных угроз для демократии

Социальные сети превратились в одну из основных угроз для демократии. Об этом 11 декабря заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам конференции по информационным технологиям в Стамбуле.



«Социальные сети, которые вначале назывались символом свободы, превратились в один из основных источников угрозы сегодняшней демократии. С ростом интереса к соцсетям увеличиваются потоки лжи и дезинформации. Эта проблема вышла за рамки нацбезопасности отдельных государств. достигнув масштабов глобальной угрозы безопасности», — сказал турецкий лидер (цитата по РИА Новости).

