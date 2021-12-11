Студенты выиграли архитектурный конкурс с проектом крематория в центре Петербурга. Посмотрите, как выглядит «последний путь»

Гран-при получил проект «Лимбо» студентки Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Елизаветы Дворщенко и выпускника СПбГАСУ Бориса Гусева. Они предложили расположить на территории Тучкова буяна крематорий.
Узкое кирпичное здание авторы растянули в коридор. Здесь будут расположены вход, колумбарий и мост через небольшой канал. Все технические помещения, включая печь и хранилище гробов, архитекторы спрятали под землёй.
«Жизнь человека — это длинный путь. Потеряв близкого, он ощущает пустоту и утрату. Сбежав от всех, он остаётся один. Перед ним портал. Заходит внутрь. Его направляют. Свет просачивается между кирпичами. Он осознаёт, куда ведёт этот путь. Он остаётся один на один. Прощание. Он отпускает его в последний путь. Шум в ушах. Когда огонь потухает, в его руках оказывается кирпич, единственный материальный след.
Он поднимается и видит свет. Шум воды заполняет пространство. Света всё больше. Перед ним лес и стена, состоящая из сотни таких же кирпичей. Он оставляет здесь кирпич — след и память ушедшего человека. Он был в лимбе и прошёл этот путь. Вокруг свежий запах деревьев, звук города вдалеке», — так архитекторы видят путь человека, который оказывается в крематории на прощании с близким.
Победители получили 100 тысяч рублей. Конкурс проходит в бумажном формате и не предполагает воплощения идей в жизнь.
В 2021 году на Кирпичный конкурс было подано более 160 заявок из различных российских регионов. Более 60 проектов из 16 городов одобрили к участию. Соревновались молодые архитекторы до 30 лет в четырёх номинациях: кирпичный городской дом, кирпичный загородный дом, кирпичное общественное пространство, кирпичный интерьер.
Организаторами конкурса являются профессиональный журнал об архитектуре «Проект Балтия» и компания «Архистайл».