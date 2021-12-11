Студенты выиграли архитектурный конкурс с проектом крематория в центре Петербурга. Посмотрите, как выглядит «последний путь»

Гран-при получил проект «Лимбо» студентки Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Елизаветы Дворщенко и выпускника СПбГАСУ Бориса Гусева. Они предложили расположить на территории Тучкова буяна крематорий.



Узкое кирпичное здание авторы растянули в коридор. Здесь будут расположены вход, колумбарий и мост через небольшой канал. Все технические помещения, включая печь и хранилище гробов, архитекторы спрятали под землёй.



«Жизнь человека — это длинный путь. Потеряв близкого, он ощущает пустоту и утрату. Сбежав от всех, он остаётся один. Перед ним портал. Заходит внутрь. Его направляют. Свет просачивается между кирпичами. Он осознаёт, куда ведёт этот путь. Он остаётся один на один. Прощание. Он отпускает его в последний путь. Шум в ушах. Когда огонь потухает, в его руках оказывается кирпич, единственный материальный след.

