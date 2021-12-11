Экс-главу отдела миграции МВД в Подмосковье арестовали по делу о взятках

Суд отправил под стражу бывшего начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД России по Пушкинскому городскому округу в Подмосковье. Об этом 11 декабря сообщает ТАСС.



Елену Кулакову подозревают в получении взяток от предпринимателей на 1,7 млн рублей. Также арестован ее экс-заместитель Шамиль Халилов.



Следствие считает, что Кулакова и Халилов брали взятки за непривлечение организаций и должностных лиц к административной ответственности за трудоустройство нелегальных мигрантов. Оба фигуранта были уволены из органов по отрицательным мотивам после служебной проверки.

