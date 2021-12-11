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Во дворе на Тельмана засняли «выжившего». Петербуржцы пытаются разгадать секрет зелёной аномалии

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Вечно зелёный кустарник заметили петербуржцы в Невском районе. Несмотря на неделю аномальных заморозков, растение сохранило летнее платье.

Фотографию с улицы Тельмана горожане опубликовали в социальных сетях 11 декабря. На снимке среди сугробов красуется аномально зелёный для зимы куст ивы. «Про низ-то понятно, очевидно, теплотрасса, а верх?» — спрашивают пользователи.

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«Хватает тепла корням. Возможно, еще и место без сквозняков, этакий безветренный закуточек. Это мои предположения, может, они и неверные. У моего дома проходила теплотрасса на небольшой глубине и зеленая трава среди сугробов бывала не единожды», — предположила Галина.

Сергей добавил, что у селекционных сортов ивы лист может опадать после снегопадов и мороза.

Фото: Грибы и Грибники СПб

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Комментарии (3)

ruger
Все просто. Под кустом были нарко закладки, пакетики прорвались и кустик торкнуло!
266388279
В этом районе очень много эко-активистов, каждый день за растениями ухаживают, почву вспахивают вокруг корней кустов и деревьев. Может поэтому так хорошо сохранилось?
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