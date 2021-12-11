Во дворе на Тельмана засняли «выжившего». Петербуржцы пытаются разгадать секрет зелёной аномалии

Вечно зелёный кустарник заметили петербуржцы в Невском районе. Несмотря на неделю аномальных заморозков, растение сохранило летнее платье.
Фотографию с улицы Тельмана горожане опубликовали в социальных сетях 11 декабря. На снимке среди сугробов красуется аномально зелёный для зимы куст ивы. «Про низ-то понятно, очевидно, теплотрасса, а верх?» — спрашивают пользователи.
«Хватает тепла корням. Возможно, еще и место без сквозняков, этакий безветренный закуточек. Это мои предположения, может, они и неверные. У моего дома проходила теплотрасса на небольшой глубине и зеленая трава среди сугробов бывала не единожды», — предположила Галина.
Сергей добавил, что у селекционных сортов ивы лист может опадать после снегопадов и мороза.