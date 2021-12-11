В Китае полностью привили от коронавируса более 80% жителей

Полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли 82,5% жителей Китая. Об этом 11 декабря заявил замглавы управления по контролю за заболеваниями госкомитета по вопросам здравоохранения КНР У Лянъю.



«По состоянию на 10 декабря процесс полной вакцинации от COVID-19 в Китае прошли 1 162 490 000 человек, доля привитого населения достигла 82,5%», — сказал он (цитата по РИА Новости).



Он отметил, что бустерную дозу получили 120 580 000 жителей страны.



Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России коллективный иммунитет от COVID-19 составляет 55,7%. Полную вакцинацию прошли более 67 млн граждан страны.

