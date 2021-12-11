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В Китае полностью привили от коронавируса более 80% жителей

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Полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли 82,5% жителей Китая. Об этом 11 декабря заявил замглавы управления по контролю за заболеваниями госкомитета по вопросам здравоохранения КНР У Лянъю.

«По состоянию на 10 декабря процесс полной вакцинации от COVID-19 в Китае прошли 1 162 490 000 человек, доля привитого населения достигла 82,5%», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Он отметил, что бустерную дозу получили 120 580 000 жителей страны.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России коллективный иммунитет от COVID-19 составляет 55,7%. Полную вакцинацию прошли более 67 млн граждан страны.

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Комментарии (8)

Конспиролог 2077
А еще в Китае есть великий фаерволл и система социального рейтинга, то бишь реально цифровой концлагерь. Казахстан уже закупил их суперкомпьютеры и потирает ручки. Пока разыгрывается спектакль о противостоянии Западу, мы не заметим, как вся эта хрень придет к нам с Востока.
Денеб
Их бы сократить в численности..... Процентов на 80%......
Владислав М
В Китае и коррупционеров к стенке ставят, а не штрафуют.
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