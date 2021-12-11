Судьям запретили материться в официальных документах. Обсценная лексика негативно влияет на авторитет правосудия

Комитет совета судей по этике запретил использовать обсценную лексику в документах.
«Употребление нецензурной брани и распространение материалов, содержащих нецензурную брань, не только противоречит общепринятым нравственно-этическим нормам, но и при определенных обстоятельствах относится к наказуемым действиям», — сообщается 11 декабря на сайте совета.
В документе указывается, что присутствие сниженной лексики негативно влияет на авторитет правосудия. Требование отказаться от сквернословия относится ко всем видам постановлений.
При этом совет указывает, что редко у суда все же возникает «процессуальная необходимость» рассмотрения выражений, содержащих ненормативную лексику. В такой ситуации рекомендуют прибегать к пропускам или заменять часть слов символами.