Судьям запретили материться в официальных документах. Обсценная лексика негативно влияет на авторитет правосудия

Комитет совета судей по этике запретил использовать обсценную лексику в документах.



«Употребление нецензурной брани и распространение материалов, содержащих нецензурную брань, не только противоречит общепринятым нравственно-этическим нормам, но и при определенных обстоятельствах относится к наказуемым действиям», — сообщается 11 декабря на сайте совета.



В документе указывается, что присутствие сниженной лексики негативно влияет на авторитет правосудия. Требование отказаться от сквернословия относится ко всем видам постановлений.

