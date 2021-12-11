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Судьям запретили материться в официальных документах. Обсценная лексика негативно влияет на авторитет правосудия

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Комитет совета судей по этике запретил использовать обсценную лексику в документах.

«Употребление нецензурной брани и распространение материалов, содержащих нецензурную брань, не только противоречит общепринятым нравственно-этическим нормам, но и при определенных обстоятельствах относится к наказуемым действиям», — сообщается 11 декабря на сайте совета.

В документе указывается, что присутствие сниженной лексики негативно влияет на авторитет правосудия. Требование отказаться от сквернословия относится ко всем видам постановлений.

При этом совет указывает, что редко у суда все же возникает «процессуальная необходимость» рассмотрения выражений, содержащих ненормативную лексику. В такой ситуации рекомендуют прибегать к пропускам или заменять часть слов символами.

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Комментарии (7)

VKuser14172982
авторитет правосудия...
VKuser1115940
А разве в РФ официально есть цензура?))))
zlopopik
Ничего не поделаешь, человечеству не нужно долго находиться в зверьковом состоянии.
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