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Умер бывший начальник ГРУ Федор Ладыгин

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Скончался бывший начальник Главного разведывательного управления Генштаба РФ генерал-полковник Федор Ладыгин. Об этом 11 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.

Ладыгину было 84 года. Он умер после продолжительной болезни. Похоронят его на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

Генерал Федор Ладыгин возглавлял ГРУ ГШ с 1992-го по 1997 год. В ведомстве служил с 1973 года. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Красной Звезды, «За службу в Вооруженных Силах СССР» II и III степеней.

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