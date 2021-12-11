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В Крыму пьяный байкер сбил детей и девушку, которые шли по обочине

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Двое детей и девушка пострадали в ДТП в Джанкойском районе Крыма. Проводится проверка, сообщили 11 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.

По предварительным данным, накануне в селе Стальное пьяный водитель мотоцикла сбил пешеходов, которые шли по обочине дороги. В результате травмы получил 11-летний ребенок, годовалый младенец и их 18-летняя сестра. Сейчас они в больнице. Мать пострадавших, которая была вместе с ними, повреждений не получила.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. «При установлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

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Комментарии (2)

Never_Mind
Крым... Пьяный байкер... Залдостановец?
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