В Крыму пьяный байкер сбил детей и девушку, которые шли по обочине

Двое детей и девушка пострадали в ДТП в Джанкойском районе Крыма. Проводится проверка, сообщили 11 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.



По предварительным данным, накануне в селе Стальное пьяный водитель мотоцикла сбил пешеходов, которые шли по обочине дороги. В результате травмы получил 11-летний ребенок, годовалый младенец и их 18-летняя сестра. Сейчас они в больнице. Мать пострадавших, которая была вместе с ними, повреждений не получила.



Обстоятельства произошедшего устанавливаются. «При установлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

