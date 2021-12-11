«Коммерсант»: Дорожные камеры будут фиксировать опасное вождение

Дорожные камеры в России смогут фиксировать новые виды нарушений.
«Впервые предусмотрена возможность фиксации в автоматическом режиме такого состава правонарушения, как опасное вождение», — сообщает 11 декабря газета «Коммерсант».
По данным издания, научный центр безопасности дорожного движения МВД России готовит пересмотр стандарта с требованиями к дорожным камерам. В частности, планируется вернуть практику наказания за превышение средней скорости движения. Документ может быть согласован в 2022 году.
В МВД журналистам заявили, что давать комментарии пока преждевременно.