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«Коммерсант»: Дорожные камеры будут фиксировать опасное вождение

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Дорожные камеры в России смогут фиксировать новые виды нарушений.

«Впервые предусмотрена возможность фиксации в автоматическом режиме такого состава правонарушения, как опасное вождение», — сообщает 11 декабря газета «Коммерсант».

По данным издания, научный центр безопасности дорожного движения МВД России готовит пересмотр стандарта с требованиями к дорожным камерам. В частности, планируется вернуть практику наказания за превышение средней скорости движения. Документ может быть согласован в 2022 году.

В МВД журналистам заявили, что давать комментарии пока преждевременно.

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Комментарии (5)

chip1
К сожалению, но надо ужесточать, народ у нас понимает только кнут, обочечников хотя бы на КАД штрафовать по камерам надо, уже кому то придет в голову, что нарушать плохо.
bluxer
Опасное вождение - это своеобразный состав нарушения, потому что его нельзя формально определить. Значит, оценкой опасности вождения будет заниматься некий искусственный интеллект.
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