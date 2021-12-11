В Петербурге сотрудник алкомаркета задержан за интим с 14-летней

Интимная близость с несовершеннолетней обернулась уголовным делом в отношении сотрудника алкомаркета в Петербурге. Сексуальные встречи мужчина отрицать не стал.
Как стало известно «Фонтанке» 11 декабря, накануне на улице Смолячкова оперативники задержали 21-летнего сотрудника алкомаркета. По версии следствия, петербуржец принуждал к сексуальному общению 14-летнюю девочку.
Первая встреча произошла ещё в середине июля в квартире на Сиреневом бульваре. Мужчина, удерживая несовершеннолетнею, трогал её за грудь, ягодицы, запускал руку в трусы. Аналогичная ситуация повторилась через неделю в квартире на улице Ивана Фоминых.
Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по 132-й статье УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).