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В Петербурге сотрудник алкомаркета задержан за интим с 14-летней

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Интимная близость с несовершеннолетней обернулась уголовным делом в отношении сотрудника алкомаркета в Петербурге. Сексуальные встречи мужчина отрицать не стал.

Как стало известно «Фонтанке» 11 декабря, накануне на улице Смолячкова оперативники задержали 21-летнего сотрудника алкомаркета. По версии следствия, петербуржец принуждал к сексуальному общению 14-летнюю девочку.

Первая встреча произошла ещё в середине июля в квартире на Сиреневом бульваре. Мужчина, удерживая несовершеннолетнею, трогал её за грудь, ягодицы, запускал руку в трусы. Аналогичная ситуация повторилась через неделю в квартире на улице Ивана Фоминых.

Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по 132-й статье УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Алешик
мужчина.... приз**дрон он,а не мужчина!🤣🤣подержался за святое-получи срок🤷‍♂️🤣
vitugan
"улице Ивана Фоминых" (с). - "Карту купи, лапоть!", улица Ивана ФоминА!
Billy
14 уже не девочка, 21 еще не мужчина
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