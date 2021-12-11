Квоты закончились. Помогите Сергею встать на ноги

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Сергей Неробиш, 16 лет.

Врождённая двусторонняя косолапость тяжёлой степени.

Спасёт операция. Не хватает 149 744 руб.

«О Серёже я забочусь с 12 лет. Его мама умерла при родах, а спустя время мы с его отцом создали семью.

Серёжа родился со сложной деформацией обеих ног — стопы были подвернуты внутрь, как клюшки. Ему диагностировали врождённую косолапость и проводили гипсования, но положительного эффекта не было. Мы живём в маленьком городке, и наши врачи никогда не говорили о возможности операции и другого лечения не предлагали.



Серёжа не мог опираться на ноги, но научился ползать на четвереньках, потом с трудом начал ходить, но лишь на короткие расстояния. В школу мы возили его в инвалидном кресле, но скоро перевели на домашнее обучение.

Серёжа вырос необщительным, а в последнее время совсем замкнулся.

Настоящим чудом для нас стала возможность поставить мальчика на ноги. Я узнала об успешном лечении подобных пороков в Центре имени Альбрехта в Санкт-Петербурге, и там Серёже провели операцию на правой ноге. Теперь он может на неё опираться. Левую ногу выправляют с помощью аппарата Илизарова, и сейчас нужно провести завершающую операцию.

Но, на беду, закончились квоты, а откладывать её никак нельзя. Оплатить операцию самой мне не по силам, одна воспитываю троих детей. Отец Серёжи умер, опекунство над ним оформил мой родственник, но я продолжаю заботиться о мальчике. А пособий и пенсии хватает только на самое необходимое. Прошу, помогите!» Марина Кузнецова, Забайкальский край.

Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург):



«У Сергея врождённая двусторонняя косолапость тяжелой степени. Мальчику необходимо завершить этапное лечение левой ноги в ближайшее время. Мы снимем аппарат Илизарова и проведем хирургическую реконструкцию стопы. Надеюсь, нам удастся полностью устранить деформацию, и Сергей сможет нормально ходить».

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

