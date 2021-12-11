У дома на Туристской нашли тело 17-летнего юноши. Его могла погубить неразделенная любовь

Уголовное дело о доведении до самоубийства расследуется в Приморском районе Петербурга. Следователи изучают соцсети несовершеннолетнего.



Как стало известно «Фонтанке» 11 декабря, накануне днём обездвиженное тело обнаружили у парадной дома на Туристской улице. Приехавшие на место полицейские установили личность погибшего. Им оказался 17-летний юноша. В социальных сетях он сообщил, что поссорился со своей девушкой и думает о шаге в вечность.



Перед трагедией парня видели на общем балконе. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

