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У дома на Туристской нашли тело 17-летнего юноши. Его могла погубить неразделенная любовь

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Уголовное дело о доведении до самоубийства расследуется в Приморском районе Петербурга. Следователи изучают соцсети несовершеннолетнего.

Как стало известно «Фонтанке» 11 декабря, накануне днём обездвиженное тело обнаружили у парадной дома на Туристской улице. Приехавшие на место полицейские установили личность погибшего. Им оказался 17-летний юноша. В социальных сетях он сообщил, что поссорился со своей девушкой и думает о шаге в вечность.

Перед трагедией парня видели на общем балконе. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

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