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Россиянка убила полугодовалого сына подруги. Тело она спрятала в сумку и выкинула во двор

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В Туве следователи возбудили уголовное дело по факту убийства младенца. Задержана подруга его матери, сообщает 11 декабря пресс-служба СК.

Трагедия произошла накануне. Женщина вместе с 6-месячным сыном пришла в гости к своей 48-летней знакомой в селе Самагалтай. После распития спиртного мать на время вышла, а когда вернулась, ребенка уже не было.

Жительница опомнилась и обратилась в полицию. Тело младенца с признаками насильственной смерти нашли в спортивной сумке во дворе дома. Подругу женщины задержали. Следствие ходатайствует о заключении ее под стражу, мотивы и обстоятельства преступления устанавливаются.

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Комментарии (9)

FantomAs
Очередное доказательство вреда алкоголя! В некоторых регионах нужен сухой закон.
AGP
48-летняя мать полугодовалого сына? Удивлён.
Pilat
На такое способны только женщины.
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