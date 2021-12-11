Россиянка убила полугодовалого сына подруги. Тело она спрятала в сумку и выкинула во двор

В Туве следователи возбудили уголовное дело по факту убийства младенца. Задержана подруга его матери, сообщает 11 декабря пресс-служба СК.



Трагедия произошла накануне. Женщина вместе с 6-месячным сыном пришла в гости к своей 48-летней знакомой в селе Самагалтай. После распития спиртного мать на время вышла, а когда вернулась, ребенка уже не было.



Жительница опомнилась и обратилась в полицию. Тело младенца с признаками насильственной смерти нашли в спортивной сумке во дворе дома. Подругу женщины задержали. Следствие ходатайствует о заключении ее под стражу, мотивы и обстоятельства преступления устанавливаются.

