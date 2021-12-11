Пожар в производственном цехе на Трефолева потушили через шесть часов

Производственный цех на улице Трефолева в Кировском районе Петербурга потушили через шесть часов. Об этом сообщает городское управление МЧС 10 декабря.



Сообщение о пожаре поступило в половину шестого вечера. Огнем оказались охвачены 600 кв. метров площади.



В 17:40 пожару присвоен дополнительный номер 1-Бис, который впоследствии повысили до второго и третьего номера. В 23:33 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.



Огонь тушили с помощью 30 единиц техники и 72 человек личного состава.

