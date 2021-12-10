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Зеленский обвинил Европу в создании «культа России»

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европа сама создает культ России, признавая, что боится ее.

«Там у человека одна из мощнейших армий мира, так получилось. Мы ж сами виноваты в этом. Я про это откровенно говорил нашим европейским коллегам: они все говорят, что Россия очень мощная, она сильная. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь. Вы все говорите об этом медийно, а потом президент РФ верит в то, что Россия может делать то, что она хочет. Мы сами это делаем, вместе… Мы сами делаем культ», — цитирует Зеленского РИА Новости 10 декабря.

Также, по его словам, в Европе достаточно стран, которые страдают от санкционной политики в отношении РФ.

«Пока мощные санкции никто ни с кого не снимал, во-вторых, все должны понять, что страдают другие государства через эту санкционную политику, и не все государства думают про Украину или людей. Есть много людей достаточно циничных, которые думают о своём рынке, о сбыте своего бизнеса, бизнес внутри их государства на них давит. Поэтому всем непросто», — сказал Зеленский.

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Комментарии (15)

AlBerkut
Зато 'гхарные хлопцi' создали целую новую религию, верховный бог в которой сам Путин.
Где бы что не случилось - всегда виноват лично он, сам Путин.
На майдане скачут - виноват Путин. Это он лично вывел туда скакунов. А почему скачут? Да потому что в раде заседает кто? Правильно, опять Путин.
И это таки даже заразно оказалось, президент в США не всем понравился - виноват опять Путин, это он вмешался и назначил им своего.
Ну и так далее.
Так что не надо ля-ля😂😂😂
ssr
Зеню Путинчитит
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.... похоже как как я и предполагал перед встречей , имеет место быть действительно какой-то пакт Байден-Путин, пускай пока и на словах.
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