Зеленский обвинил Европу в создании «культа России»

«Там у человека одна из мощнейших армий мира, так получилось. Мы ж сами виноваты в этом. Я про это откровенно говорил нашим европейским коллегам: они все говорят, что Россия очень мощная, она сильная. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь. Вы все говорите об этом медийно, а потом президент РФ верит в то, что Россия может делать то, что она хочет. Мы сами это делаем, вместе… Мы сами делаем культ», — цитирует Зеленского РИА Новости 10 декабря.

Также, по его словам, в Европе достаточно стран, которые страдают от санкционной политики в отношении РФ.



«Пока мощные санкции никто ни с кого не снимал, во-вторых, все должны понять, что страдают другие государства через эту санкционную политику, и не все государства думают про Украину или людей. Есть много людей достаточно циничных, которые думают о своём рынке, о сбыте своего бизнеса, бизнес внутри их государства на них давит. Поэтому всем непросто», — сказал Зеленский.