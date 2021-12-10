В Петербурге боятся «омикрона»? Пассажирку из Лондона встретили в Пулково как африканку

Жительница Петербурга столкнулась к неожиданным интересом пограничников и Роспотребнадзора к своему туристическому опыту после возвращения из Великобритании в Пулково. Вопреки распоряжению Роспотребнадзора ей сделали ПЦР-тест.



«Прилетела сегодня из Лондона в Петербург через Амстердам. Я привита всем, чем только можно — и нашей вакциной, и иностранной. Еще и с британским ПЦР-тестом, сделанным за 48 часов — на всякий случай. На паспортном контроле в Пулково я честно ответила пограничнику на вопрос, где была до Амстердама в последние две недели. На словах про Лондон он изменился в лице и сказал, что мне надо пообщаться с Роспотребнадзором, вызвал своего начальника», — рассказала «Фонтанке» 10 декабря петербурженка Виктория Шамликашвили.

