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В Петербурге боятся «омикрона»? Пассажирку из Лондона встретили в Пулково как африканку

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Жительница Петербурга столкнулась к неожиданным интересом пограничников и Роспотребнадзора к своему туристическому опыту после возвращения из Великобритании в Пулково. Вопреки распоряжению Роспотребнадзора ей сделали ПЦР-тест.

«Прилетела сегодня из Лондона в Петербург через Амстердам. Я привита всем, чем только можно — и нашей вакциной, и иностранной. Еще и с британским ПЦР-тестом, сделанным за 48 часов — на всякий случай. На паспортном контроле в Пулково я честно ответила пограничнику на вопрос, где была до Амстердама в последние две недели. На словах про Лондон он изменился в лице и сказал, что мне надо пообщаться с Роспотребнадзором, вызвал своего начальника», — рассказала «Фонтанке» 10 декабря петербурженка Виктория Шамликашвили.

По словам Виктории, начальник забрал паспорт и отправил её к последней кабинке, около которой был пункт Роспотребнадзора.

«Мне сообщили, что надо сдавать тест со ссылкой на распоряжение от 4 декабря. Но найти упоминания про Лондон и Великобританию в нём не смогли. Его там нет. Но в итоге тест мне все равно сделали. Бесплатно. Но сказали, что он на госуслуги не загрузится. Тем, кто не привит, придется сдавать потом новый отдельно», — сообщила она.

При этом в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой от 4 декабря говорится, что обязаны сдать два ПЦР-теста на коронавирус только лица, которые прибывают в РФ из африканских стран. Они также должны соблюдать самоизоляцию. Решение было принято после начала распространения штамма коронавируса «омикрон».

«Фонтанка» запросила разъяснения в петербургском управлении Роспотребнадзора.

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Комментарии (5)

zlopopik
Интересно, а с помощью палочек для ПЦР-тестов можно проводить заражения? Эти палочки откуда-то централизовано завозятся?
Денеб
Сейчас пока лучше не путешествовать.... Смутное время..... В головах - хаос.....Кто чем и когда прививается не разбери - пойми..... Омикрон..... Бустеры.....Особо горячие головы советуют прививаться раз в 3 месяца.......
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