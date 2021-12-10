В Петербурге боятся «омикрона»? Пассажирку из Лондона встретили в Пулково как африканку

Жительница Петербурга столкнулась к неожиданным интересом пограничников и Роспотребнадзора к своему туристическому опыту после возвращения из Великобритании в Пулково. Вопреки распоряжению Роспотребнадзора ей сделали ПЦР-тест.
«Прилетела сегодня из Лондона в Петербург через Амстердам. Я привита всем, чем только можно — и нашей вакциной, и иностранной. Еще и с британским ПЦР-тестом, сделанным за 48 часов — на всякий случай. На паспортном контроле в Пулково я честно ответила пограничнику на вопрос, где была до Амстердама в последние две недели. На словах про Лондон он изменился в лице и сказал, что мне надо пообщаться с Роспотребнадзором, вызвал своего начальника», — рассказала «Фонтанке» 10 декабря петербурженка Виктория Шамликашвили.
По словам Виктории, начальник забрал паспорт и отправил её к последней кабинке, около которой был пункт Роспотребнадзора.
«Мне сообщили, что надо сдавать тест со ссылкой на распоряжение от 4 декабря. Но найти упоминания про Лондон и Великобританию в нём не смогли. Его там нет. Но в итоге тест мне все равно сделали. Бесплатно. Но сказали, что он на госуслуги не загрузится. Тем, кто не привит, придется сдавать потом новый отдельно», — сообщила она.
При этом в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой от 4 декабря говорится, что обязаны сдать два ПЦР-теста на коронавирус только лица, которые прибывают в РФ из африканских стран. Они также должны соблюдать самоизоляцию. Решение было принято после начала распространения штамма коронавируса «омикрон».
«Фонтанка» запросила разъяснения в петербургском управлении Роспотребнадзора.