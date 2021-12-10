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В результате пожара в цеху на Трефолева никто не пострадал

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В результате пожара в производственном цеху на Трефолева, 2 в Петербурге никто не пострадал. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.

В ведомстве добавили, что на данный момент горение происходит на площади 400 «квадратов», на месте работает 37 единиц техники и восемь спасателей.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

«Фонтанка» писала, что пожар локализовали в 19:03. Ранее стало известно, что информация о ЧП потупила спасателям в половине шестого вечера. В 18:00 ранг пожара повышали до третьего из пяти уровней сложности.

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