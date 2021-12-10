В результате пожара в цеху на Трефолева никто не пострадал

В результате пожара в производственном цеху на Трефолева, 2 в Петербурге никто не пострадал. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.



В ведомстве добавили, что на данный момент горение происходит на площади 400 «квадратов», на месте работает 37 единиц техники и восемь спасателей.