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Большегруз «уронил» эстакаду под Петербургом

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С трассы в Киришском районе Ленинградской области поднимают эстакаду, которая рухнула после аварии с большегрузом. В сторону города для легковушек ввели реверсивное движение, крупногабаритный транспорт отправляют в объезд.

Как сообщает 47news 10 декабря, ссылаясь на областной комитет по дорожному хозяйству, около половины шестого вечера на трассе Зуево — Новая Ладога у Киришей грузовой автомобиль опрокинул эстакаду для силовых кабелей, двигаясь с поднятым кузовом.

Судя по фотографиям, имеющимся в распоряжении редакции, конструкция полностью заняла дорогу. Проезд грузовиков по данному участку дороги остановлен, со стороны города легковушки движутся в обычном режиме, в обратном направлении — реверсивно.

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На данный момент, отметили в комитете по дорожному хозяйству, производятся демонтаж и уборка эстакады с проезжей части.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе ДТП сформировались заторы. В сторону Киришей затор составляет 1,8 километра.

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Комментарии (4)

Редиcка
Неужели у них нет никакого индикатора или писка, предупреждающего о движении с поднятым кузовом? 21-й век вроде не дворе. У меня машина предупреждает даже о незакрытом лючке бензобака, а на коммерческой технике и подавно все должно быть обвешано системами безопасности.
onotolich
>> С трассы в Киришском районе Ленинградской области поднимаю эстакаду
Поднимай, наш смуглолицый друг. Удачи тебе!
263888341
“ С трассы в Киришском районе Ленинградской области поднимаю эстакаду”, теперь я понимаю, почему так много ошибок в новостях. Автор новости не только поднимает эстакаду, но и пишет ее.
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