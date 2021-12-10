Большегруз «уронил» эстакаду под Петербургом

С трассы в Киришском районе Ленинградской области поднимают эстакаду, которая рухнула после аварии с большегрузом. В сторону города для легковушек ввели реверсивное движение, крупногабаритный транспорт отправляют в объезд.



Как сообщает 47news 10 декабря, ссылаясь на областной комитет по дорожному хозяйству, около половины шестого вечера на трассе Зуево — Новая Ладога у Киришей грузовой автомобиль опрокинул эстакаду для силовых кабелей, двигаясь с поднятым кузовом.



Судя по фотографиям, имеющимся в распоряжении редакции, конструкция полностью заняла дорогу. Проезд грузовиков по данному участку дороги остановлен, со стороны города легковушки движутся в обычном режиме, в обратном направлении — реверсивно.