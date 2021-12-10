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СКА выиграл пятый матч подряд. Армейцы забили уже на 8 секунде матча

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Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга». Встреча проходила в Магнитогорске 10 декабря.

СКА победил со счетом 5:1. Голы за армейцев забили Антон Бурдасов (1 минута), Никита Гусев (15 — в большинстве, 54), Даниил Пыленков (45 — в большинстве) и Андрей Кузьменко (58). Магнитогорцы ответили на это единственной шайбой за авторством Дениса Зернова (46).

Эта победа стала для СКА пятой подряд с общим счетом 15:4.

12 декабря армейцы сыграют в Петербурге против московского «Динамо».

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