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«АБЗ-1» разместил на Московской бирже второй выпуск облигаций объемом 2 млрд рублей

ОАО «Асфальтобетонный завод № 1» (входит в группу компаний «АБЗ-1») полностью разместило второй выпуск облигаций объемом 2 млрд на Московской бирже со сроком обращения три года.

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Фото: пресс-служба ГК «АБЗ-1»
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Формирование книги заявок проводилось 2–3 декабря 2021 года. Потенциальные инвесторы подали 15 заявок на сумму более 2 млрд рублей при объявленной ставке первого купона в диапазоне 12,25–13,00 % годовых. Финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 12,75 % годовых. Номинальная стоимость облигаций — 1 000 рублей.

Техническое размещение облигаций состоялось 7 декабря 2021 года на Московской бирже. Организаторами сделки выступили Газпромбанк, Совкомбанк, BCS Global Markets, Инвестбанк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению — ООО «Компания БКС».

Напомним, в прошлом году ГК «АБЗ-1» стала первым из региональных игроков инфраструктурного строительства, успешно вышедшим на публичный рынок долговых ценных бумаг в РФ, разместив в декабре 2020 года на Московской бирже дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей.

Фото: пресс-служба ГК «АБЗ-1»

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