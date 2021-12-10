«АБЗ-1» разместил на Московской бирже второй выпуск облигаций объемом 2 млрд рублей

Формирование книги заявок проводилось 2–3 декабря 2021 года. Потенциальные инвесторы подали 15 заявок на сумму более 2 млрд рублей при объявленной ставке первого купона в диапазоне 12,25–13,00 % годовых. Финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 12,75 % годовых. Номинальная стоимость облигаций — 1 000 рублей.

Техническое размещение облигаций состоялось 7 декабря 2021 года на Московской бирже. Организаторами сделки выступили Газпромбанк, Совкомбанк, BCS Global Markets, Инвестбанк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению — ООО «Компания БКС».

