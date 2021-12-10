«АБЗ-1» разместил на Московской бирже второй выпуск облигаций объемом 2 млрд рублей

Формирование книги заявок проводилось 2–3 декабря 2021 года. Потенциальные инвесторы подали 15 заявок на сумму более 2 млрд рублей при объявленной ставке первого купона в диапазоне
Техническое размещение облигаций состоялось 7 декабря 2021 года на Московской бирже. Организаторами сделки выступили Газпромбанк, Совкомбанк, BCS Global Markets, Инвестбанк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению — ООО «Компания БКС».
Напомним, в прошлом году ГК «АБЗ-1» стала первым из региональных игроков инфраструктурного строительства, успешно вышедшим на публичный рынок долговых ценных бумаг в РФ, разместив в декабре 2020 года на Московской бирже дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей.