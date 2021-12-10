FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -7
73.61р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Между Петербургом и Белгородом запускают двухэтажный пассажирский поезд

6
Печать

Петербург и Белгород свяжет современный пассажирский поезд с двухэтажными вагонами. Первый рейс отправится в ближайшее воскресенье.

Как сообщает 10 декабря пресс-служба Юго-Восточной железной дороги, с 12 декабря между Петербургом и Белгородом ежедневно будет курсировать пассажирский поезд № 29/30, сформированный из девяти двухэтажных вагонов. Семь вагонов будут купейными, один из которых специально обустроен для маломобильных пассажиров, еще два — с местами для сидения. Все они оборудованы системами поддержания микроклимата, обеззараживания воздуха и биотуалетами. Максимальная вместимость поезда составляет 626 мест.

В первый рейс из Петербурга поезд отправится в это воскресенье, 12 декабря, в 21:20. В Белгород он прибудет в 14:00 следующего дня. В понедельник, 13 декабря, состав отправится обратно в 16:32 и прибудет в Петербург 14 декабря в 10:13.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Yaaay
Да нафиг эти пассажирские поезда, товары возить выгоднее.
Яхта
Новый год на носу, че такие злые, недовольные???
angel of death
а зачем в Белгород пускать 2-х этажные поезда? это они все эвакуируются оттуда что ли? будущие жители Мурино, Кудрово, и Славянки? =) я понимаю, когда в Мурманск такие запустят - там это надо, а в Белгороде у нас что кроме команды из КВН? =)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний