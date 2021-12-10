Между Петербургом и Белгородом запускают двухэтажный пассажирский поезд

Петербург и Белгород свяжет современный пассажирский поезд с двухэтажными вагонами. Первый рейс отправится в ближайшее воскресенье.
Как сообщает 10 декабря пресс-служба Юго-Восточной железной дороги, с 12 декабря между Петербургом и Белгородом ежедневно будет курсировать пассажирский поезд № 29/30, сформированный из девяти двухэтажных вагонов. Семь вагонов будут купейными, один из которых специально обустроен для маломобильных пассажиров, еще два — с местами для сидения. Все они оборудованы системами поддержания микроклимата, обеззараживания воздуха и биотуалетами. Максимальная вместимость поезда составляет 626 мест.
В первый рейс из Петербурга поезд отправится в это воскресенье, 12 декабря, в 21:20. В Белгород он прибудет в 14:00 следующего дня. В понедельник, 13 декабря, состав отправится обратно в 16:32 и прибудет в Петербург 14 декабря в 10:13.