BMW насмерть сбила академика РАН в Москве

Академик РАН Борис Кизяев погиб в ДТП на севере Москвы. Об этом 10 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Трагедия произошла накануне вечером на Дмитровском шоссе. 83-летний мужчина вышел на проезжую часть после мелкого ДТП, в этот момент его сбил BMW-320 I. Также машина врезалась в Skoda Octavia и Mazda 6, которые стояли на дороге из-за аварии.



От полученных травм пострадавший скончался. Травмы получила и пассажирка BMW. Возбуждено уголовное дело.



Академик Борис Кизяев разрабатывал гидромелиоративные системы, получил 40 свидетельств и патентов на изобретения.

