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BMW насмерть сбила академика РАН в Москве

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Академик РАН Борис Кизяев погиб в ДТП на севере Москвы. Об этом 10 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла накануне вечером на Дмитровском шоссе. 83-летний мужчина вышел на проезжую часть после мелкого ДТП, в этот момент его сбил BMW-320 I. Также машина врезалась в Skoda Octavia и Mazda 6, которые стояли на дороге из-за аварии.

От полученных травм пострадавший скончался. Травмы получила и пассажирка BMW. Возбуждено уголовное дело.

Академик Борис Кизяев разрабатывал гидромелиоративные системы, получил 40 свидетельств и патентов на изобретения.

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Комментарии (2)

кто-то страшный
А попал бы под Volvo - здоровья бы прибавилось.
bluxer
Мне не нужны академии. Любой гасконец с детства академик.
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