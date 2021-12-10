В Петербурге открывается «Площадь искусств» со звездами от Курентзиса до Башмета

Декабрь в Филармонии традиционно проходит под знаком фестиваля «Площадь искусств», на который собираются звезды академической музыки. В этот раз даты долгожданных встреч — с 10 по 26 декабря, а сам проект посвящен 100-летию учреждения культуры. (6+)

На фестивале пройдут вечера как большие и торжественные — так и камерные, как, например, концерт-открытие, где пианист Николай Луганский сыграет с виолончелистом Готье Капюсоном (10 декабря). Второй вечер дуэтов пройдет через день — 12 декабря в Малом зале, где скрипачка Саяка Сёдзи с пианистом Александром Канторовым исполнят сонаты Брамса.

Среди топ-событий фестиваля — конечно, Гала-концерт 11 декабря в Большом зале Филармонии — его проведет Николай Буров. За пульт Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Филармонии встанет Николай Алексеев, а солистами будут пианисты Элисо Вирсаладзе, Николай Луганский, Александр Канторов, скрипачи Саяка Сёдзи и Сергей Крылов; певица Юлия Лежнева и виолончелист Готье Капюсон.



Второй Гала-концерт фестиваля будет оперным и пройдет 15 декабря. С академическим симфоническим оркестром Филармонии выступят солисты Ирина Морева, Светлана Москаленко, Екатерина Петрова, Олеся Петрова, Константин Кипиани, Алексей Богданчиков и Владислав Попов.



Замечательный вечер вокала ждет поклонников жанра 17 декабря — на сцену выйдет меццо-сопрано Элина Гаранча, которая исполнит песни Брамса, Дюпарка, Де Фальи, а также романсы Рахманинова и вокальный цикл Шумана.



И, конечно, публику порадуют два концерта гостей филармонических стен: 12 декабря симфонический оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит Четвертую симфонию Шостаковича, а 24 декабря камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета представит струнный секстет Чайковского «Воспоминания о Флоренции» и музыкально-литературное действо «Чайковский и Чехов».

