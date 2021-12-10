Беспилотное движение по трассе М-11 «Нева» планируют запустить раньше срока

Минтранс хочет запустить беспилотное движение по трассе М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) в III квартале 2023 года. Об этом 10 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.



Отмечается, что это стало возможным благодаря ускорению сроков строительства обхода Твери (с 2024 на 2023 год). Тестовые беспилотные поездки могут пройти уже в 2022 году, когда будет запущен экспериментальный правовой режим на М-11.



При этом в Минтрансе допустили корректировку стоимости проекта «Беспилотные логистические коридоры». Это связано с тем, что «в процессе переговоров большинство перевозчиков и разработчиков ВАТС высказались о том, что им нужны специальные точки на трассе для перецепки прицепов и проверки автомобиля перед переводом в беспилотный режим». А ранее эти затраты не были включены в стоимость. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, тему будет обсуждать правительство РФ.