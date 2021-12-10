В Екатеринбурге детские поликлиники приостановили приём здоровых детей из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

«В связи с сезонным ростом числа заболевших детей ОРВИ и гриппом в детских больницах Екатеринбурга складывается непростая эпидемиологическая ситуация. Согласно информации Роспотребнадзора, общий порог заболеваемости взрослых и детей превышен. При этом на долю детского населения приходится большая часть случаев (…) В целях предупреждения распространения острых респираторно-вирусных заболеваний временно отменены приемы здоровых детей в условиях поликлиники», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Детские медицинские учреждения в Екатеринбурге временно приостановили приём здоровых детей в поликлиниках из-за увеличения числа заболевших гриппом и ОРВИ. О сложившейся в регионе ситуации 10 декабря сообщает минздрав Свердловской области.

При этом в областном минздраве заявили, что для эффективного оказания медицинской помощи маленьким пациентам, в детских больницах Екатеринбурга увеличено число специалистов, задействованных в оказании неотложной помощи. Патронажи к новорожденным и детям раннего возраста будут осуществляться на дому.



Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области зафиксировало в регионе превышение эпидемиологического порога по ОРВИ на 60,9%. В то же время в Екатеринбурге превышение уровня эпидпорога по совокупному населению зафиксировано на уровне 91,6%.

