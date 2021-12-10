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Российского биолога осудили за торговлю дикими животными в Бразилии

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Российский биолог Кирилл Кравченко приговорен к 11 годам тюрьмы в Бразилии за незаконную торговлю дикими животными. Об этом 10 декабря сообщает местный портал G1.

По информации издания, Кравченко задержали в июне этого года благодаря совместной спецоперации бразильской полиции и Интерпола. По версии полиции, россиянин является одним из крупнейших торговцев дикими животными в мире, у него якобы были связи на пяти континентах. В преступной организации, в которую входил Кравченко, также состоят еще как минимум трое человек, у одного из которых шведское гражданство.

Биолога уже задерживали в январе 2021-го при попытке вывезти в Россию около 300 живых животных. Он тогда говорил, что торговля ими разрешена в РФ, а о запрете в Бразилии он не знал. Тогда россиянин отделался штрафом, однако за ним установили слежку. В его телефоне, как заявили в полиции, нашли доказательства незаконной торговли.

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Комментарии (4)

bluxer
Там в лесах много диких обезьян.
vfhbr
Можно порадоваться за диких животных и природу Бразилии. Хорошо, что есть такие страны, в которых не отстреливают зверье из Красной книги, сами понимаете, на кого намекаю. Страны, где браконьеров крепко сажают на тюремные нары.
Abu-Denis
У западноевропейских народов про это пословица: повадился кувшин по воду ходить, там и расшибся. Этот биолог заработал себе отдых на 11 лет, не вняв предупреждению.
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