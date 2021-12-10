Основатель Comedy Club и «Национальная медиа группа» создадут совместное предприятие для производства контента для онлайн-платформ

Основатель Comedy Club Артур Джанибекян создаст и возглавит новый продакшн, который будет производить оригинальный контент для российских онлайн-платформ. Это будет совместное предприятие продюсера с «Национальной медиа группой» (НМГ), в состав которой входит онлайн-кинотеатр more.tv.



Как сообщает газета «Ведомости» 10 декабря со ссылкой на источники, Джанибекян ведет соответствующие переговоры со Сбером, владельцем онлайн-платформы Okko. Как будут распределены доли между партнерами в будущем СП, будет ли компания «дочкой» самой НМГ или «НМГ студии», собеседники издания уточнить не смогли.

