Основатель Comedy Club и «Национальная медиа группа» создадут совместное предприятие для производства контента для онлайн-платформ

Основатель Comedy Club Артур Джанибекян создаст и возглавит новый продакшн, который будет производить оригинальный контент для российских онлайн-платформ. Это будет совместное предприятие продюсера с «Национальной медиа группой» (НМГ), в состав которой входит онлайн-кинотеатр more.tv.
Как сообщает газета «Ведомости» 10 декабря со ссылкой на источники, Джанибекян ведет соответствующие переговоры со Сбером, владельцем онлайн-платформы Okko. Как будут распределены доли между партнерами в будущем СП, будет ли компания «дочкой» самой НМГ или «НМГ студии», собеседники издания уточнить не смогли.
Джанибекян запустил Comedy Club Production в 2007 году. Долгое время «Газпром-медиа» был совладельцем компании, но в 2017 году холдинг консолидировал 100% продакшна. Его основатель с 2015 по 2018 год возглавлял субхолдинг «Газпром-медиа. Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ), куда входят ТНТ, «Пятница», 2X2, ТВ3. В 2018 году топ-менеджер перешел на должность первого заместителя гендиректора ГПМ РТВ. Вчера стало известно, что холдинг продлил еще на три года контракты с руководителями и ключевыми продюсерами Comedy Club Production, в том числе с Джанибекяном.
Насколько известно источникам газеты, курировать работу совместного предприятия со стороны НМГ будет отвечающий в ней за развлекательный контент Вячеслав Муругов. Последние пять лет он фактически оперативно управляет каналом СТС — главным конкурентом ТНТ, где выходили шоу Comedy Club Production. Несмотря на это, собеседники «Ведомостей» утверждают, что Муругова и Джанибекяна связывают хорошие личные отношения. Создание нового продакшна и производство контента для онлайн-платформ не противоречит контракту основателя Comedy Club с «Газпром-медиа».