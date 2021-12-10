В Петербурге мастерица магических обрядов получила судебное проклятье. Снимет через 4 года

Петроградский районный суд Петербурга приговорил к реальному сроку женщину, которая сняла со своей знакомой украшения и порчу. Нажитое на чужих суевериях в пять раз меньше штрафа.
О приговоре Юлии Крыловой 10 декабря сообщает прокуратура. Суд признал её виновной в краже посредством магического обряда. Установлено, что в июне Крылова совершала колдовские пассы над ювелирными изделиями знакомой, обещая избавить от жизненных трудностей.
Пропали ли беды, неизвестно, но драгоценности исчезли вместе с магичившей подругой. По информации «Фонтанки», та пыталась с их помощью открыть собственный денежный поток и разнесла их по ломбардам. Там взвесили золото и собственные вещи Крыловой и выдали ей максимум 70 тысяч.
Женщина утверждала, что хотела выкупить украшения, но потоки не открылись. 24 июня её задержали полицейские.
«Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил женщину к лишению свободы сроком на 4 года в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре.