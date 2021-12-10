В Петербурге мастерица магических обрядов получила судебное проклятье. Снимет через 4 года

Петроградский районный суд Петербурга приговорил к реальному сроку женщину, которая сняла со своей знакомой украшения и порчу. Нажитое на чужих суевериях в пять раз меньше штрафа.



О приговоре Юлии Крыловой 10 декабря сообщает прокуратура. Суд признал её виновной в краже посредством магического обряда. Установлено, что в июне Крылова совершала колдовские пассы над ювелирными изделиями знакомой, обещая избавить от жизненных трудностей.



Пропали ли беды, неизвестно, но драгоценности исчезли вместе с магичившей подругой. По информации «Фонтанки», та пыталась с их помощью открыть собственный денежный поток и разнесла их по ломбардам. Там взвесили золото и собственные вещи Крыловой и выдали ей максимум 70 тысяч.

