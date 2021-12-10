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В Петербурге мастерица магических обрядов получила судебное проклятье. Снимет через 4 года

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Петроградский районный суд Петербурга приговорил к реальному сроку женщину, которая сняла со своей знакомой украшения и порчу. Нажитое на чужих суевериях в пять раз меньше штрафа.

О приговоре Юлии Крыловой 10 декабря сообщает прокуратура. Суд признал её виновной в краже посредством магического обряда. Установлено, что в июне Крылова совершала колдовские пассы над ювелирными изделиями знакомой, обещая избавить от жизненных трудностей.

Пропали ли беды, неизвестно, но драгоценности исчезли вместе с магичившей подругой. По информации «Фонтанки», та пыталась с их помощью открыть собственный денежный поток и разнесла их по ломбардам. Там взвесили золото и собственные вещи Крыловой и выдали ей максимум 70 тысяч.

Женщина утверждала, что хотела выкупить украшения, но потоки не открылись. 24 июня её задержали полицейские.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил женщину к лишению свободы сроком на 4 года в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре.

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Комментарии (7)

chip1
Путин с помощью магического обряда упер у миллионов россиян пенсии за 5 лет и ничего, шутит, в глаза людям смотрит прямо, не отводит, вот что значит колдовство и магия!
Modest_5e4ce41f7533b
Теперь можно браться за коучей и психоаналитиков всяких. Благонравному россиянину душу облегчать можно только на исповеди.
Редиcка
"Кража путем магического обряда" - это статья УК такая?
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