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Учёные поняли, как летал кецалькоатлус с его крыльями, волочащимися по земле

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Американские палеонтологи реконструировали движения птерозавра кецалькоатлуса — крупнейшего летающего существа из когда-либо живших на Земле. Ради неба он отказался от хвоста.

Как сообщает 10 декабря «Интерфакс» со ссылкой на Калифорнийский университет в Беркли, кецалькоатлус обитал в районе реки Рио-Гранде на территории современного Техаса около 70 миллионов лет назад. Его назвали в честь божества ацтеков — пернатого змея Кецалькоатля.

Размах крыльев гигантского птерозавра превышал 12 метров, то есть больше, чем у некоторых самолетов. Перьев у него не было. Тело и кожистые крылья были покрыты волосами, как у всех птерозавров. Предположительно, он утратил хвост, чтобы улучшить свою манёвренность, отмечают учёные, а «его 6-футовая шея и 4-футовый хохлатый череп напоминают аиста на стероидах». Как и все динозавры, он, вероятно, был теплокровным и активным.

Предположительно, он был двуногим, и его крылья в сложенном виде касались земли. Чтобы не споткнуться, ему приходилось сначала поднимать «руку», затем передвигать ногу, а затем опускать крыло на землю. Взлетал он не с земли, а, скорее всего, в прыжке. Причём подпрыгнуть надо было на высоту не меньше длины крыла, то есть на 2,5 метра.

Кецалькоатлус мог быть похож на цаплю в том, как кормился и взлетал в воздух. А в парении напоминал кондоров и стервятников. При этом особенности скелета доказывают, что он имел прекрасные лётные характеристики.

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Комментарии (10)

vic_5e4cd1938d1a8
"Предположительно, он утратил хвост, чтобы улучшить свою манёвренность"

Очень сомнительное утверждение.
Исхоля из того, что мы знаем о строении птиц и даже животных, изучения их полёта, и движения, всё должно быть ровно наоборот.
Даже самолёт без хвостового лперения практически, не управляем.
Kit.
Птерозавры - это не динозавры.
Zet
Динозавры были теплокровными???
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