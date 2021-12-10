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Петербургский полицейский оценил в 300 тысяч сломанную мигрантом-сушистом челюсть

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Фрунзенский районный суд огласил приговор в отношении 26-летнего гражданина республики Узбекистан Дустмухаммада Сафарова. Молодого человека признали виновным в применении насилия в отношении полицейского. Об этом 10 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На рассвете 4 июня Сафарова задерживали у дома №8/1 по Будапештской за нахождение пьяным в общественном месте. Мужчина попытался бежать, а когда его догнал сотрудник полиции, то ударил представителя власти в челюсть, та сломалась. Действие было квалифицировано как причинение вреда здоровью средней тяжести и морального вреда.

Подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном. Потерпевший полицейский заявил гражданский иск о возмещении морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Суд назначил наказание в виде полутора лет в колонии общего режима, гражданский же иск удовлетворен на сумму 150 тысяч рублей.

Сафаров — уроженец Пастдаргомского района Самаркандской области, временно был зарегистрирован в Киришах, но проживал на Новоизмайловском проспекте. Правда, номер квартиры вспомнить не смог. В свои 26 лет Дустмухаммад женат и имеет двух детей. В Петербурге был неофициально трудоустроен сушистом в доставке «Вкусные суши».

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Комментарии (1)

aprahka
Боевые узбекские сушисты.Они такие ...
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