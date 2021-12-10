Дороги на набережной Фонтанки, Товарищеском и еще 5 улицах почистили от снега, чтобы прикрутить неровности

Как сообщает 10 декабря пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, на семи приоритетных адресах для повышения уровня безопасности дорожного движения появились новые искусственные неровности. Работы были проведены по заказу подведомственного комитету СПб ГКУ «ДОДД». «Лежачих полицейских» установили:
- на проспекте Кузнецова, 29/1, в Красносельском районе;
- на улице Новые Заводы в направлении от Охотничьей улицы до Кирпичной улицы в Петродворцовом районе;
- на Долгоозерной улице, 7–11, в Приморском районе;
- на Товарищеском проспекте, 28, в Невском районе;
- на набережной Фонтанки, 100, в Адмиралтейском районе;
- на пересечении набережной Фонтанки с улицей Ефимова в Адмиралтейском районе;
- на Разливной набережной, на участке от улицы Мосина до 3-й Тарховской улицы, в Курортном районе.
На фото видно, что для установки с участков проезжей части, выбранных для «лежачих полицейских», тщательно убрали снег, сметя лишнее щеткой. В ведомстве отмечают, что устанавливают неровности на тех участках, где нужно принудительно снизить скорость транспортного потока транспорта, и, по статистике, после этого на них снижается и число ДТП.