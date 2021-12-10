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Олимпийский чемпион и совладелец компании-подрядчика «Газпрома» Антон Сихарулидзе возглавит фигурное катание в Петербурге

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию в спортивных парах Антон Сихарулидзе станет единственным кандидатом на выборах президента Федерации фигурного катания на коньках Петербурга. Об этом «Фонтанке» 10 декабря сообщила вице-президент федерации Татьяна Меньшикова.

Других желающих занять этот пост не оказалось. Выборы главы федерации состоятся 17 декабря.

Антону Сихарулидзе 45 лет, он выиграл Олимпиаду 2002 года в паре с Еленой Бережной.

Кроме спортивных успехов, на счету Сихарулидзе множество бизнес-проектов. В марте 2016 года бывший спортсмен получил долю 15 % в «ГЭС-Урал», дочерней структуре подрядчика «Газпрома». Через год ему достался аналогичный пакет в головной компании — «Газэнергосервис». В 2021 году он стал владельцем уже 49 % «Газэнергосервиса». В 2020 году выручка компании составила 35,8 млрд рублей, а чистая прибыль 784,5 млн рублей.

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Комментарии (2)

footballer13
А начинал свои "проекты" с кабака на площади Восстания.
Grotesk
мы все думали, что территория около корабелки принадлежит институту и государству, но папа думал по другому - теперь там максидом...
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