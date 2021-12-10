Олимпийский чемпион и совладелец компании-подрядчика «Газпрома» Антон Сихарулидзе возглавит фигурное катание в Петербурге

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в спортивных парах Антон Сихарулидзе станет единственным кандидатом на выборах президента Федерации фигурного катания на коньках Петербурга. Об этом «Фонтанке» 10 декабря сообщила вице-президент федерации Татьяна Меньшикова.
Других желающих занять этот пост не оказалось. Выборы главы федерации состоятся 17 декабря.
Антону Сихарулидзе 45 лет, он выиграл Олимпиаду 2002 года в паре с Еленой Бережной.
Кроме спортивных успехов, на счету Сихарулидзе множество бизнес-проектов. В марте 2016 года бывший спортсмен получил долю