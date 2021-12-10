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Тело подполковника Росгвардии без головы и рук нашли в Тульской области

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Тело подполковника Росгвардии, пропавшего без вести 19 ноября, обнаружили в заброшенном доме в Тульской области. Об этом 10 декабря сообщает ТАСС.

Источник издания уточнил, что на теле есть осколочные ранения, а рядом нашли части гранаты РГД-5. По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В Росгвардии при этом заявили, что смерть подполковника не связана с работой и носит бытовой характер. Как пишет Baza, мужчина якобы мог покончить с собой из-за конфликта с бывшей супругой.

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Комментарии (7)

Dimitry Antonov
В статье не раскрыта тема заголовка в виде отсутствующих у тела головы и рук.
Nurofen
От стыда умер)
SlawaPiter
самоубивец решил раскаяться...
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