Тело подполковника Росгвардии без головы и рук нашли в Тульской области

Тело подполковника Росгвардии, пропавшего без вести 19 ноября, обнаружили в заброшенном доме в Тульской области. Об этом 10 декабря сообщает ТАСС.



Источник издания уточнил, что на теле есть осколочные ранения, а рядом нашли части гранаты РГД-5. По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).



В Росгвардии при этом заявили, что смерть подполковника не связана с работой и носит бытовой характер. Как пишет Baza, мужчина якобы мог покончить с собой из-за конфликта с бывшей супругой.

