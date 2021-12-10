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Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 76,3% по итогам 11 месяцев

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Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 11 месяцев 2021 года составила 17,2 млрд рублей, что превысило результат того же периода прошлого год на 76,3%, сообщили в банке.

При этом чистая прибыль до уплаты налогов за составила 21,2 млрд рублей — этот показатель вырос на 81,1%. Чистый процентный доход банка составил 25,1 млрд рублей, увеличившись на 13,8% по сравнению с результатом за 11 месяцев 2020 года, а чистый комиссионный доход составил 7,9 млрд рублей — он вырос на 24,5%.

Объем выданных банком кредитов юридическим лицам вырос за период на 16,4% до 397 млрд рублей, а физическим лицам — на 14,9%, достигнув 131,7 млрд рублей.

Выручка банка за период составила 38,8 млрд рублей, увеличившись на 11, 9%.

Что касается активов банка, то по итогам 11 месяцев они составили 831,3 млрд рублей, увеличившись на 13,8% с начала года.

На 1 декабря 2021 года объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг составил 496,1 млрд рублей — это 215 млрд рублей юридических лиц и 281,1 млрд рублей рот физических лиц.

Кредитный портфель банка на 1 декабря составил 528,7 млрд рублей — кредиты корпоративным клиентам составили 397 млрд, а физическим лицам — 131,7 млрд рублей.

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