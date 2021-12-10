Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 76,3% по итогам 11 месяцев

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 11 месяцев 2021 года составила 17,2 млрд рублей, что превысило результат того же периода прошлого год на 76,3%, сообщили в банке.



При этом чистая прибыль до уплаты налогов за составила 21,2 млрд рублей — этот показатель вырос на 81,1%. Чистый процентный доход банка составил 25,1 млрд рублей, увеличившись на 13,8% по сравнению с результатом за 11 месяцев 2020 года, а чистый комиссионный доход составил 7,9 млрд рублей — он вырос на 24,5%.



Объем выданных банком кредитов юридическим лицам вырос за период на 16,4% до 397 млрд рублей, а физическим лицам — на 14,9%, достигнув 131,7 млрд рублей.

