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Манипулятор собрал 4 машины опорой на Заусадебной, а на Пулковском грузовик посадил такси на сугроб

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Спецмашина устроила массовое ДТП в Приморском районе Петербурга утром 10 декабря. За несколько часов до этого в Московском районе заметили такси в сугробе, и, со слов очевидца, там тоже не обошлось без грузового транспорта.

Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Антон, на Заусадебной улице, при повороте с Полевой Сабировской улицы, манипулятор собрал четыре машины выдвинутой правой опорой. «Манипулятор манипулировал, манипулировал да не выманипулировал», — шутит в комментариях Роман.

Несколькими часами ранее на Пулковском шоссе, недалеко от заезда на КАД в сторону области, легковое такси KIA заехало в сугроб. Судя по поврежденной задней части, залезть на снежный вал машине помогли. Об этом в комментариях говорит и один из очевидцев. «Самосвал его подмял и выкинул на кучу! Утром рано было дело», — пишет Артём.

Утром 10 декабря загруженность петербургских дорог, наконец, снизилась до составила 6 баллов. Это на 1 балл меньше, чем было накануне. За 9 декабря, по данным регионального УГИБДД, в Петербурге произошло 437 ДТП, в том числе 10 — с пострадавшими. Травмы получили 10 взрослых и один ребенок. В Ленобласти зафиксировали 69 аварий, в том числе три серьезных. Травмы в них получили три человека, все — взрослые. Погибших не было.

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Фото: Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО

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