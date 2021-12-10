Манипулятор собрал 4 машины опорой на Заусадебной, а на Пулковском грузовик посадил такси на сугроб

Спецмашина устроила массовое ДТП в Приморском районе Петербурга утром 10 декабря. За несколько часов до этого в Московском районе заметили такси в сугробе, и, со слов очевидца, там тоже не обошлось без грузового транспорта.



Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Антон, на Заусадебной улице, при повороте с Полевой Сабировской улицы, манипулятор собрал четыре машины выдвинутой правой опорой. «Манипулятор манипулировал, манипулировал да не выманипулировал», — шутит в комментариях Роман.