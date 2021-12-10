Интеллигент с жилетом смертника заявил о взрыве в ДЛТ. От парковки вторым рядом это не спасло

Как стало известно «Фонтанке» 10 декабря, письмо с информацией о минировании в ГУ МВД получили накануне около шести часов вечера. Автор не стал усложнять работу служб и написал не в УФСБ, а прямо в Управление информации и общественных связей полицейского главка. Поприветствовал по правилам деловой переписки, представился Артёмом и назначил встречу: в 18:30 на втором этаже ДЛТ, он будет в жилете смертника.

В Петербурге вежливо «заминировали» и также вежливо «разминировали» старейший универмаг города, особенно любимый водителями с пониженной дорожной грамотностью. Большая Конюшенная могла бы опустеть, но не случилось.

Парковочные сложности в вечерний час пик на Большой Конюшенной полицейских если и задержали, то недолго. Сотрудники были на месте вовремя и ждали Артёма ещё час, заодно изучая бренды и все места, где можно было припрятать взрывоопасное.



Тревожить любителей шоппинга не стали, проверка прошла без эвакуации. К половине восьмого вечера ДЛТ признали безопасным.



Дорогу на Большой Конюшенной автомобилисты блокируют по разным поводам, но в топе - поход за покупками.



Нередко улицу запирают дорогие или непростые автомобили, к примеру, Rolls-Royce Ghost или Bentley. И если парковка вторым рядом ещё позволяет протиснуться легковым машинам, то как только подъезжает автобус, движение останавливается.

