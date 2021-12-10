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В Петербурге по делу о фальшивых деньгах задержали гражданина Украины. В СИЗО его ждут больше полугода

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Уголовный розыск не дал убежать от срока иностранцу, который решил не слушать приговор суда.

Как стало известно «Фонтанке» 10 декабря, в первые минуты 9 декабря сотрудники «разыскного» отдела нашли у хостела на Пулковском шоссе 20-летнего гражданина Украины. Мужчину ищут с мая этого года, после того, как он сбежал, решив не присутствовать на оглашении приговора в Колпинском суде.

Иностранца судили за то, что он расплачивался фальшивыми деньгами в магазинах Петербурга.

Суд приговорил его к 1,5 года реального срока.

Полгода в бегах ему не зачтут.

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Комментарии (1)

265834405
Точно диверсант с правого сектора
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